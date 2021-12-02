Каир, 2 декабря 2021, 08:18 — REGNUM Запрет на посещение государственных учреждений для людей, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции, вступил в силу в Египте с 1 декабря. Об этом сообщило издание «Аль-Ахрам».
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Последние две недели ограничение распространялось только на работников египетских государственных организаций. Лица без прививки от COVID-19 могут получить доступ в учреждения, предоставив справку с отрицательным тестом на SARS-CoV-2, сделанным не позднее 72 часов.
Кроме того, под запрет не попали банковские организации. Их можно посещать без прививки или документа о ПЦР-тесте.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября власти Египта распорядились прервать авиасообщение с Южно-Африканской Республикой после выявления нового штамма коронавируса «Омикрон» на юге Африки.
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