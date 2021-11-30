Вашингтон, , 23:39 — REGNUM На территории США пока не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил на брифинге 30 ноября директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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В свою очередь руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что штамм коронавируса «Дельта» в настоящее время остаётся доминирующим в США.

Напомним, ранее Энтони Фаучи сообщил, что штамм «Омикрон» выявлен уже в 20 странах, на сегодняшний день зафиксировано в общей сложности 226 случаев заражения.

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