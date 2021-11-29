Тирана, , 21:54 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1664 человек выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране трое пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 183. Об этом сообщило вечером 29 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана с высоты птичьего полета Albinfo

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 199 750 случаев заражения коронавирусом, 189 227 человек излечились, скончались 3092 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7431, из них около половины — 4822 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 161 пациент. Отмечается стабилизация ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 516 носителей коронавируса