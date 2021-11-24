Мюнхен, Германия, 24 ноября 2021, 20:25 — REGNUM Федеральная земля Бавария вводит новые ограничения во всех районах, в которых недельный уровень заражения коронавирусной инфекцией превышает 1000 случаев на 100 000 человек. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 24 ноября.
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Бавария объявила, что отменяет все рождественские ярмарки из-за резкого роста заболеваемости. Правительство федеральной земли также ввело блокировку в восьми округах, где уровень заржения коронавирусом за семь дней превышает 1000 случаев на 100 000 человек.
«В этих районах будут закрыты бары, клубы и рестораны, а также культурные и спортивные объекты», — заявил премьер-министр Маркус Седер по итогам заседания в Мюнхене.
Согласно новым правилам, непривитые люди утратят доступ даже в такие места, как парикмахерские, университеты или центры образования для взрослых.
«Также будут введены ограничения на контакты», — ссообщил премьер, отметив, что невакцинированным будет разрешено встречаться максимум с пятью людьми из двух домашних хозяйств.
Седер сообщил, что около 90% пациентов с COVID-19 не вакцинированы. «Быть непривитым — это реальный риск», — подчеркнул он, заявив, что, к сожалению, уровень вакцинации на юге страны гораздо ниже, чем на севере.