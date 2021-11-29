Канберра, 29 ноября 2021, 09:09 — REGNUM Австралия находится в «отличном состоянии», чтобы противостоять распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом, как сообщает телеканал Nine News, заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступая на пресс-конференции 29 ноября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»
«Австралия — одна из самых вакцинированных стран в мире … После Израиля Австралия в числе первых стран начала общенациональную кампанию по ревакцинации», — отметил Хант.
«В Австралии очень высокий уровень людей, которые считаются полностью привитыми … Австралия — одна из наиболее подготовленных в этом отношении стран в мире», — добавил министр.
В то же время Хант подтвердил, что распространение штамма «Омикрон» может привести к введению новых ограничений в стране: «мы без колебаний предпримем дополнительные меры, если свидетельства медиков покажут, что для борьбы требуется больше усилий».
Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Австралии призвали не паниковать на фоне распространения «Омикрона»