Афины , , 10:24 — REGNUM Греция является одной из первых европейских стран, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для всех жителей старше 60 лет, но за ней последуют другие. Об этом заявил представитель правительства страны Янис Эконому в интервью OPEN TV 1 декабря.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

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«Без сомнения, это было трудное решение. Но также и ответственное решение правительства, которое в полной мере отвечает нашей стратегии сохранения открытости экономики, общества и образования», — подчеркнул он.

Прежде всего, данные, постоянно поступающие из системы здравоохранения, показывают, что группа, которая больше всего страдает, будь то болезнь, необходимость в аппарате искусственной вентиляции легких или, к сожалению, люди, которые умирают, в подавляющем большинстве состоит из непривитых людей старше 60 лет. При этом в ноябре, при всех огромных усилиях по увеличению охвата вакцинацией, наименее охвачены ею были именно представители этих возрастных групп, добавил Эконому.

Он также подчеркнул, что «постановления и решения правительства полностью соответствуют конституции».