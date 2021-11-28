Минск, , 16:16 — REGNUM В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1671 и достигло 651 839. Об этом БЕЛТА сообщили 28 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 651 839 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5054.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 638 844 человека и что всего в стране было проведено 10 366 695 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили почти 1,7 тыс. носителей SARS-CoV-2.