Лилонгве, 28 ноября 2021, 16:30 — REGNUM Введенные ЕС, США и Великобританией запреты на въезд из ряда стран Африки необоснованны, заявил президент Малави Лазарус Чаквера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор дал высокую оценку работе учёных ЮАР по выявлению «Омикрон"-штамма коронавируса и оперативным действиям властей по распространению этой информации.
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