Иерусалим, , 10:39 — REGNUM Власти Израиля запретят с 29 ноября на две недели въезд иностранным гражданам из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 27 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление израильского премьер-министра Нафтали Беннетта.

Коронавирус в Израиле (сс) amir appel

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При этом прибывшие в страну из стран Южной Африки израильские граждане, включая вакцинированных от нового заболевания, должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин.

Также уточняется, что власти Израиля рассчитывают на то, что за названный срок появится больше информации о том, насколько эффективны вакцины от COVID-19 против разновидности «Омикрон».

Помимо того, указывается, что за заразившимися новым штаммом коронавируса планируется осуществлять слежку путем технологии отслеживания мобильных телефонов.

Отметим, 26 ноября власти Израиля ввели запрет на поездки иностранцев, прибывающих из большинства африканских государств.