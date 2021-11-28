Лондон, , 08:01 — REGNUM Сомнения в опасности нового «омикрон"-штамма коронавируса выразили британские медики. Об этом 28 ноября сообщает издание The Daily Telegraph.

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Главный врач Англии профессор Крис Уитти утверждает, что штамм «дельта» значительно опаснее для Великобритании, чем новый «омикрон"-штамм. Как пояснил специалист, новые варианты коронавируса будут появляться постоянно, но пока о штамме «омикрон» практически ничего не известно, в спекуляции, по мнению Уитти, вдаваться не стоит.

При этом профессор Уитти одобрил предпринятые властями страны превентивные меры на границе, замедляющие распространение нового штамма в Великобритании.

Другой специалист, профессор Оксфордского университета Джон Белл, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, отметил, что новый штамм может оказаться значительно заразнее ранее известных, но при этом «вызывать лишь насморк и головные боли», но не доведёт до госпитализации тех, кто привился от COVID-19.

Напомним, новый «омикрон"-штамма коронавируса был выявлен в Южной Африке и оценён Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) как вызывающий беспокойство. Ряд стран мира в связи с выявлением нового штамма в южноафриканских странах, ограничили авиасообщение с некоторыми странами Африки.

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