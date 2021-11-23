Иерусалим, , 17:08 — REGNUM Низкий темп вакцинации в Израиле детей в возрасте 5−11 лет не является поводом для тревоги, заявил координатор борьбы с коронавирусом профессор Салман Зарка в интервью Ynet 23 ноября.

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Пока еще рано вести подсчет привитых детей, отмечает профессор. Он подчеркнул, что главное на сейчас — дать родителям надежные сведения о прививке.

22 ноября начал массово вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5−11 лет. По состоянию на утро 23 ноября на прививку записали только 2,3% живущих в стране детей этого возраста.

Зарка отметил, что решение о прививке ребенка принимают родители, по его мнению, прививать нужно. «Мы уже немало сделали, чтобы довести до каждого родителя смысл прививки, и продолжим разъяснительную работу. Сегодня стартовала разъяснительная кампания, в которой принимают участие педиатры и семейные врачи. Персонал больничных касс работает с детьми просто великолепно и всегда готов ответить на вопросы», — сказал Зарка.