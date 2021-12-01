Рига, , 16:00 — REGNUM Журналисты СМИ Латвии успешно провели эксперимент по распространению в социальных сетях страны фейковой информации об эпидемии COVID-19 среди противников обязательной вакцинации. Об этом сообщил латвийский портал rus.tvnet.lv.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сотрудники программы журналистских расследований Bez Tabu использовали для распространения фейка сообщество «Работа для непривитых» в Facebook, насчитывающее порядка 20 000 пользователей.

Согласно описанию группы, в нее приглашаются как работодатели, которые «не запрашивают у сотрудников ЭТОТ сертификат», так и сотрудники. Сообществосоздано женщиной по имени Елизавета. Передача Bez Tabu приглашала Елизавету на интервью о создании этой группы, но получила отказ.

Журналисты Bez Tabu создали фальшивый профиль, чтобы проверить реакцию членов группы на публикацию объявления о поиске вакансии из-за репрессий за отказ вакцинироваться.

Текст был следующим: «Сегодня я получила известие о том, что с 15 декабря со мной прекратят трудовые отношения, потому что я категорически отказываюсь вводить ЭТУ жидкость. У нас в семье ребенок, муж не работает с середины ноября точно по той же причине. Нам нужны средства к существованию, потому что расходы достаточно высоки, мы стараемся их сократить, но есть вещи, которые нельзя не покупать».

За несколько дней записью поделились более 600 участников. Рядом с постом можно прочитать более 260 комментариев, а также 550 человек отреагировали иконками эмоций.

В комментариях фейковой жертве советовали получить больничный лист, чтобы затруднить увольнение, а также приглашали на актипрививочные демонстрации, звучали призывы «наказать государство».

Журналисты сделали вывод о том, что противники вакцинации в Латвии слепо верят любой критической информации антиваксеров в соцсетях, даже не проверяя ее подлинность или истинность профилей в соцсетях, которые ее распространяют.