Цхинвал, , 14:14 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 169 тестов на коронавирус, из которых 18 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 30 ноября сообщила агентству «Рес».

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1196 человек, 150 жителей республики сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9850 носителей SARS-CoV-2, из них более 8,6 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 177 случаев смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки стало известно о двух таких случаях.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 78 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра пятерых пациентов, поступили туда — десять человек.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 164 исследований 17 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 80 человек.