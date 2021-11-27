27 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 07:29 — REGNUM В Южной Африке выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт чрезвычайное заседание в пятницу, 26 ноября, на эту тему. На встрече эксперты обсудят, насколько действующие вакцины защищают от нового штамма, а также оценят, следует ли классифицировать новый вариант вируса как вызывающий обеспокоенность.

Коронавирус. Тест Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пока нам известно очень мало. Что мы точно знаем, так это то, что новый вариант имеет большое количество мутаций. И обеспокоенность связана с тем, что такое количество мутаций может повлиять на поведение вируса», — заявила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове.

При этом издание BBC сообщило, что новый штамм, вероятно, мутировал больше любой другой разновидности коронавируса с начала пандемии. Джеймс Галлагер, корреспондент, освещающий вопросы здравоохранения, написал, что один ученый назвал новый штамм «ужасающим». Он добавил, что по итогам встречи ВОЗ, вероятно, штамм получит греческое кодовое-название, как и «Дельта"-штамм.

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Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я лучше соглашусь с 0,1% вероятностью умереть от COVID, чем потерять 20% качества жизни. Если мы позволим COVID идти своим чередом и ничего не будем делать, средняя продолжительность жизни снизится с 76,8 лет до 76,4 лет. Я лучше счастливо проживу 76,4 года, чем 76,8 лет под домашним арестом», — пишет PeopleB4Politics.

«Он МОЖЕТ быть более переносимым, МОЖЕТ привести к снижению эффективности вакцины, МОЖЕТ быть более смертельным, МОЖЕТ быть каким угодно… Это подпадает под категорию, «ЧТО ЕСЛИ». Это делается только для того, чтобы принести нам больше страха, чтобы правительства получили больше контроля, подчинили себе больше людей, разрушили экономику, уничтожили свободы, разрушили жизни», — считает IamGroot.

«Вместо гигантского заговора, это может быть просто очень заразный и широко распространенный вирус, который делает то, что он делает, и вызывает у нас эти проблемы… верно?» — отвечает Themistocles.

«Единственное, что ужасает, это то, что штамм вспыхнет примерно во время промежуточных выборов. Это послужит поводом для демократов убедить нас голосовать по почте», — беспокоится binary73 о потенциальной фальсификации выборов.

«Я слышал выступление вирусолога, который сказал, что все делается неправильно… и что требования к вакцинам заставляют вирус мутировать снова и снова для собственного выживания. Он также сказал, что естественный иммунитет в разы сильнее, чем вакцина. По его словам, вакцинировать следует только людей с ослабленным иммунитетом. На данный момент это мнение выглядит правильным», — отмечает christie402.

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«Для каждой буквы алфавита будет свой вариант. Это должно удержать нас в масках в течение следующих 75 лет», — предполагает MrAnonymous.

«Штаммы будут множиться до возвращения президента Дональда Трампа в 2024 году… к счастью, у нас будет лидер, который сможет вытащить нашу Америку из вопиющего ужаса, от которого страдает наша великая нация», — указывает southernguy69.

«Никого не должно удивлять появление нового штамма вируса. Как и в случае с вирусом гриппа мы можем ожидать, что он будет продолжать мутировать на регулярной основе. Но это не означает, что нам нужно паниковать, блокировать систему или что-то еще, что мы делали последние 2 года. Если вы посмотрите на данные, то увидите, что блокировки имеют ограниченную ценность. Главное — использовать здравый смысл и не паниковать. Именно страх позволяет управлять людьми», — комментирует ac1987.

Напомним, ранее стало известно о выявлении на территории ЮАР, Ботсваны и Гонконга случаев заражения новым штаммом коронавируса, обозначенным как B.1.1.529. Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что вирус содержит более 30 мутаций, некоторые из них могут свидетельствовать о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.