Берлин, , 17:57 — REGNUM Будущая правительственная коалиция «Светофор» намерена создать команду по борьбе с коронавирусом, заявил председатель партии СвДП Кристиан Линднер. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 29 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Будущая немецкая коалиция планирует создать команду по борьбе с COVID-19, которая начнет свою работу в ближайшие несколько дней, то есть до того, как новое правительство вступит в должность.

Согласно сообщению газеты Süddeutsche Zeitung, генерал-майор Карстен Брейер в настоящий момент ведет переговоры о руководстве соответствующим штабом. 56-летний мужчина является начальником Командования территориальных задач Бундесвера, которое отвечает за внутренние операции вооруженных сил.

Будущие партнеры правительства СДПГ, «зеленые» и СвДП согласились создать постоянную кризисную команду с целью надлежащей борьбы с коронавирусной инфекцией. Линднер подчеркнул, что нужно перейти от разговоров к решительным действиям.