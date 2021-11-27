Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) вместе с партнёрами склоняется к тому, чтобы отказаться от увеличения добычи нефти в январе 2022 года, сообщает 27 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

OPEC Priwo

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Собрание делегатов стран, входящих в ОПЕК+ состоится 1 и 2 декабря. На нём планировалось утвердить незначительное наращивание добычи нефти в начала 2022 года, однако стремление США расконсервировать свои нефтяные резервы и распространение коронавируса с новым штаммом «омикрон» перечеркнуло эти планы.

«Появление нового варианта COVID-19, который может привести к новым ограничениям, — это именно тот тип изменения рыночных условий, который может заставить министров отклониться от своего плана», — сказал эксперт из Rapidan Energy Group Боб МакНелли.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПЕК+ планировала в январе увеличить объем добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: ОПЕК+ может отказаться от увеличения добычи из-за падения цен на нефть