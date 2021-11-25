Париж, , 08:56 — REGNUM Решение ужесточить карантинные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Франции приняли французские власти, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь 23 ноября на пресс-конференции.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Речь идет об новых требованиях к соблюдению профилактических мер, касающихся ношения защитных масок, предъявления санитарных пропусков и ревакцинации от COVID-19. Атталь напомнил, что в конце года во Франции будут отмечать праздники, которые необходимо «спасти».

Чиновник подчеркнул, что французское правительство не желает вновь ограничивать число посетителей в магазинах и ресторанах, а также объявлять локдаун и комендантский час. Однако он отметил, что вскоре суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране может превысить 200 случаев на 100 тыс. человек. Атталь добавил, что более подробную информацию о новых ограничения представит 25 ноября министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября у французского премьер-министра Жана Кастекса выявили заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

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