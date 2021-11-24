Бхопал, , 05:21 — REGNUM Власти центрального индийского штата Мадхья-Прадеш объявили, что полностью вакцинированные от COVID-19 граждане смогут получать 10-процентную скидку на деревенские спиртные напитки. Об этом 23 ноября написала газета Hindustan Times.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

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На первом этапе акция будет действовать только в одном районе — Мандсаура. Скидку предоставят в нескольких винных бутиках любому, кто предъявит действующий сертификат о вакцинации.

«Если эксперимент окажется успешным, он будет реализован и в других районах», — сказал окружной акцизный инспектор Мандсаура Анил Сачан.

Такую попытку стимулировать вакцинацию раскритиковали в местном отделении Индийской народной партии (BJP).

«Это решение не принято правительством штата, и оно побудит людей употреблять спиртные напитки», — написал представитель BJP в местном парламенте Яшпал Сисодия на своей странице в Twitter.

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