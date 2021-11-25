Лондон, , 04:36 — REGNUM Британские ученые вывили 32 потенциально опасные мутации у штамма B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2, сообщает газета The Daily Mail.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их словам, эти мутации у коронавируса делают его более устойчивым к действию вакцин в отличие от других известных вариантов SARS-CoV-2. При этом мутации затрудняют обнаружения патогена антителами. Пока ученым удалось выявить только десять случаев заражения этим штаммом коронавируса. Его внесли в базу данных лишь 11 ноября.

Отмечается, что три случая заражения этим подвидом SARS-CoV-2 зафиксировали в Бостване, шесть — в ЮАР, еще один — в Гонконге. Пока эксперты затрудняются ответить, обладает ли этот штамм большей заразностью, чем другие разновидности коронавируса.