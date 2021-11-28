Будапешт, , 07:13 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» используется в Венгрии в соответствии с европейскими нормами несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ещё не одобрило препарат на территории всего Евросоюза. Об этом 27 ноября сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Ministério das Relações Exteriores

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«Мы стали использовать «Спутник» и Sinopharm из Китая. Наш национальный регулятор разрешил использовать обе вакцины, что означает, что использование «Спутника» в Венгрии опирается на европейские нормы. И поэтому, если честно, мы не понимаем, почему другие страны-члены союза не уважают это решение», — сказал он в интервью RT.

Министр отметил, что его коллеги в Евросоюзе проявляют двойственную позицию — в частных беседах они признают достижение России в области разработки вакцин, но на публике ведут себя иначе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что российские структуры продолжают работу с EMA по вопросу признания вакцины «Спутник V». Он отмечал, что решение «затягивается по некоторым объективным, но и по ряду субъективных причин».

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