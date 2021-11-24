Государство Израиль, , 15:31 — REGNUM В течение вторника, 23 ноября, в Израиле официально зафиксировано 603 новых заражения коронавирусом, сообщает минздрав.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Днем ранее сообщалось про 682 случаев, однако за 22 ноября было обработано значительно больше анализов (99 554 против 88 514). Коэффициент заражений составил 1,08.

В больницах остаются 174 пациента, к ИВЛ подключен 81 человек. За сутки умер один ковид-пациент.

Минимум одну дозу вакцины получили около 6,3 млн человек, ревакцинированы более 4 млн жителей страны с населением 9,3 млн.