Цхинвал, 22 ноября 2021, 14:23 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 163 теста на коронавирус, из которых 26 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 22 ноября сообщила агентству «Рес».
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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1680 человек, 100 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.
За время пандемии в республике выявили 9704 носителя SARS-CoV-2, из них более 8 тыс. выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 166 случаев смерти пациентов с COVID-19. За выходные о таких случаях не сообщали.
Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне» размещены 95 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра шесть человек, поступили туда — 18 пациентов.
Ранее, 20 ноября в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 198 исследований 27 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 80 человек.