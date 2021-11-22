Рим, , 22:41 — REGNUM Власти регионов Италии предлагают правительству использовать ограничительные меры таким образом, чтобы не наказывать бизнес и «премировать» привившихся, сообщили в конференции регионов страны в понедельник, 22 ноября.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Губернаторы полагают, что если даже в том или ином регионе будут усиливаться ограничения, представители «контактных» отраслей экономики должны иметь возможность продолжать работу, а привитые граждане с QR-кодами — пользоваться их услугами.

По данным на 22 ноября, в Италии умерли 133 247 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 70 (днем ранее — на 46). Число подтвержденных носителей выросло на 6404 (днем ранее — на 9709). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 932 091 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 151 514 человек (на 2754 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 709 349 человек — 75,89% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.