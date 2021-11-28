Москва, , 14:07 — REGNUM Ранее выявленный в ЮАР штамм коронавируса «Омикрон», вероятнее всего, уже имеется на территории России. Об этом 28 ноября заявил российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, его слова приводит РИА Новости.

Владимир Круглый Orel-region.ru

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«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — сказал он.

Также Круглый призвал прекратить авиационное сообщение с названной страной до момента, пока новая разновидность SARS-CoV-2 не будет изучена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Израиля запретят с 29 ноября на две недели въезд иностранным гражданам из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон».