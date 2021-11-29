Кишинёв, , 08:09 — REGNUM В Молдавии в течение суток 28 ноября выявили 107 случаев заражения коронавирусом в ходе 2357 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 362 433 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 346 629 человек, в том числе 562 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1326 пациентов с COVID-19, из которых 186 — в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8985 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 15 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 498 заражений коронавирусом в результате проведения 5046 тестов. Выписали врачи 841 человека, умерли 32 пациента с COVID-19.