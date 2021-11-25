Вашингтон, , 11:37 — REGNUM С 22 января 2022 года власти США собираются распространить требование о предоставлении сертификата о вакцинации от COVID-19 на граждан других стран, которые пересекают сухопутную американскую границу по необходимости, а не в целях туризма. Об этом 25 ноября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

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Отмечается, что в указанную категорию входят вынужденные пересекать границу по служебным причинам граждане других стран, такие как водители дальнобойных автомобилей, представители иностранных государств и их органов по борьбе с различными чрезвычайными ситуациями.

Также уточняется, что это требование не будет распространяться лиц с видом на жительство. При этом, по данным источника, такое же требование будет распространено и на пересекающих водные границы. Детали такого решения будут официально сообщены позднее.

Кроме того, добавляется, что такое требование для этой категории иностранных граждан было отложено на несколько месяцев из-за опасений, что потоки трансграничной торговли США с Мексикой и Канадой будут из-за этого нарушены.

Отметим, с 8 ноября власти США стали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от COVID-19.