Рим, , 22:43 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 29 ноября, в Италии умерли 133 739 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 65 (днем ранее — на 47), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

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Число подтвержденных носителей выросло на 7975 (днем ранее — на 12 932).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 015 790 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 189 643 человека (на 3200 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны), три прививки — почти 6,5 миллиона человек (10,7%).