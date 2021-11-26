Канберра, , 11:24 — REGNUM В ходе общения с прессой 26 ноября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, «не вызывает беспокойства». В то же время он заверил общественность, что австралийские власти внимательно следят за сообщениями о его вирулентности, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Clrdms

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Новый штамм SARS-CoV-2 описывается как «созвездие» новых мутаций, и местные южноафриканские ученые обеспокоены его быстрым распространением в Гаутенге, самом густонаселенном регионе страны.

«Мне сообщили, что ведутся исследования и что этот штамм не вызывает беспокойства. Но ситуация может измениться. Мы отслеживаем все варианты вируса», — заявил Моррисон.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр подчеркнул, что лучшая защита от любых штаммов коронавируса — это вакцинация.

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