Подгорица, , 22:19 — REGNUM В Черногории за сутки 15 человек умерли от ковида, при этом было выявлено 212 новых новых случаев заражения, сообщает институт общественного здравоохранения IJZCG.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Из 15 умерших 10 человек были невакцинированы, а у остальных пятерых человек прошло более 5 месяцев после получения второй дозы. Поэтому мы обращаемся к тем, кто не получил третью дозу через 5 месяцев после второй дозы, сделать это как можно скорее «, — говорится в сообщении института.

Самому молодому из умерших было 35 лет, а самому старшему — 86 лет.

Число активных случаев в стране составляет 2613.