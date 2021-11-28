Женева, Швейцария, , 23:54 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что риск повторного заболевания переболевших COVID-19 при контакте с «Омикрон"-штаммом выше, чем с другими штаммами. Об этом сообщается в заявлении, распространенном организацией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

В ВОЗ также отметили, что на сегодняшний день нет данных, что новый штамм опаснее «дельты».

"Пока не ясно, является ли «Омикрон» более трансмиссивным — например, легче передается от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта», — подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, новый штамм коронавируса впервые зафиксирован в ЮАР, в настоящее время проводятся исследования, из которых будут понятны особенные свойства «Омикрон"-штамма.