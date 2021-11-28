Женева, Швейцария, 28 ноября 2021, 23:54 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что риск повторного заболевания переболевших COVID-19 при контакте с «Омикрон"-штаммом выше, чем с другими штаммами. Об этом сообщается в заявлении, распространенном организацией.
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В ВОЗ также отметили, что на сегодняшний день нет данных, что новый штамм опаснее «дельты».
Напомним, новый штамм коронавируса впервые зафиксирован в ЮАР, в настоящее время проводятся исследования, из которых будут понятны особенные свойства «Омикрон"-штамма.