Нью-Дели, , 08:46 — REGNUM Более восьми тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было подтверждено за сутки в Индии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба минздрава страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие 24 часа в Индии выявлено 8318 случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число подтверждённых случаев заражения с начала пандемии в стране составило 34 563 749.

Среди пациентов с подтверждённым заболеванием COVID-19 за прошедшие сутки от последствий болезни скончались 465 человек, всего в Индии количество летальных исходов достигло 467 933 случаев с начала пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии было зафиксировано минимальное за 543 дня число заразившихся коронавирусной инфекцией.

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