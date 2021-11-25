Сеул, , 12:23 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 46 778 человек. Об этом 25 ноября сообщает DongA Ilbo со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 25 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 369 348 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил 61 577 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 695 921 человек. Уровень полной вакцинации составил 79,3%.

«Бустерную» дозу получили 152 147 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 2 263 588 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3938 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 429 002.

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