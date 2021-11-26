София, , 19:06 — REGNUM С 1 декабря в Болгарии вступают в силу новые правила карантинных ограничений в контексте пандемии коронавируса. Об этом, со ссылкой на министерство здравоохранения республики, сообщило 26 ноября «Болгарское телевидение».

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, в первую очередь будут ужесточены проверки так называемых «зеленых сертификатов» (документов о вакцинации или справок об отсутствии заболевания) в общественных местах. Предполагается, что граждане, не прошедшие вакцинацию, не будут допущены на публичные мероприятия, включая спортивные состязания, ярмарки и выставки.

Кроме того, указанные ограничения коснутся правил пересечения государственной границы Болгарии. Как заявил министр здравоохранения служебного правительства республики Стойчо Кацаров, София закроет болгарские границы для путешественников, прибывающих из ЮАР.

Кацаров «Это связано с новым штаммом COVID-19, обнаруженным на африканском континенте».

Отдельные послабления карантинного режима предусмотрены для учеников средних и средне-специальных учебных заведений страны.

Кацаров «Дети, успешно прошедшие тестирование на отсутствие коронавируса, могут быть вернуться в классы и получать полноценное образование».

По состоянию на 26 ноября, число граждан, заболевших COVID-19, составило 685 тысяч. Их них скончались 27 891 пациент.

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