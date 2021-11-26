София, 26 ноября 2021, 19:06 — REGNUM С 1 декабря в Болгарии вступают в силу новые правила карантинных ограничений в контексте пандемии коронавируса. Об этом, со ссылкой на министерство здравоохранения республики, сообщило 26 ноября «Болгарское телевидение».

Карантин
Карантин
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, в первую очередь будут ужесточены проверки так называемых «зеленых сертификатов» (документов о вакцинации или справок об отсутствии заболевания) в общественных местах. Предполагается, что граждане, не прошедшие вакцинацию, не будут допущены на публичные мероприятия, включая спортивные состязания, ярмарки и выставки.

Кроме того, указанные ограничения коснутся правил пересечения государственной границы Болгарии. Как заявил министр здравоохранения служебного правительства республики Стойчо Кацаров, София закроет болгарские границы для путешественников, прибывающих из ЮАР.

«Это связано с новым штаммом COVID-19, обнаруженным на африканском континенте».
Кацаров

Отдельные послабления карантинного режима предусмотрены для учеников средних и средне-специальных учебных заведений страны.

«Дети, успешно прошедшие тестирование на отсутствие коронавируса, могут быть вернуться в классы и получать полноценное образование».
Кацаров

По состоянию на 26 ноября, число граждан, заболевших COVID-19, составило 685 тысяч. Их них скончались 27 891 пациент.

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