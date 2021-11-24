София, , 13:46 — REGNUM Сразу три крупных региона Болгарии вышли из так называемой «красной карантинной зоны» пандемии коронавируса. Об этом 24 ноября сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, с сегодняшнего дня режим фактического локдауна снят с Видинской, Плевенской и Русенской областей, а также некоторых прилегающих к ним районов.

Как утверждают эксперты, на указанных территориях заболеваемость COVID-19 резко снизилась и составила менее 500 человек на 100 тысяч населения. Предполагается, что в ближайшее время жесткие карантинные меры будут пересмотрены для Великотырновской и Ловечской областей.

Как утверждают СМИ Болгарии, за последние семь дней в стране наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом на 13%. По данным на 24 ноября число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 680 тыс. человек. Из них скончались 27 658 граждан.