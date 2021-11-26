Сеул, , 09:10 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея (сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у девятнадцати человек.

Известно, что восемнадцать военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 554.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2264.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3901 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 432 901.

Читайте также: В Южной Корее зафиксировали рекордное число тяжелых больных COVID-19