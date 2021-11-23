Канберра, , 09:39 — REGNUM Премьер-министр австралийского штата Квинсленд Анастейша Палащук призвала федерального министра здравоохранения Австралии Грега Ханта сделать тесты ПЦР на COVID-19 более доступными для граждан, установив скидки для тех, кто обладает страховкой Medicare. Об этом она заявила 23 ноября в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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Впрочем, отмечают журналисты, именно правительство Квинсленда подверглось критике со стороны Ханта из-за стоимости ПЦР-тестов в 150 долларов. Вакцинированные граждане, путешествующие между штатами из назначенных правительством Квинсленда точек распространения COVID-19, должны сдать отрицательный результат ПЦР в течение 72 часов до того, как они пересекут границы.

Теперь же, после того, как ее правительство обязало сдавать граждан ПЦР-тесты, Палащук недовольна работой министра здравоохранения Австралии Ханта.

«Он может это сделать (предоставить скидку — прим. ИА REGNUM) одним росчерком пера», — заявила премьер-министр Квинсленда.

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