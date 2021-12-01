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Коронавирус. Великобритания Marco Verch

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Туристам из основных англоязычных стран мира (США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия) в Латвии обеспечат возможность получить кратковременный сертификат единого для стран Евросоюза образца.

Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Латвия, отмечая, что обязательным условием выдачи документа является то, что такой турист должен был пройти полный курс вакцинации в своей стране.

Кратковременный сертификат сообщит, что лицо полностью привито от Covid-19. Документ содержит QR-код, который способны считать используемое в Латвии мобильное приложение Covid19Verify или портал covid19sertifikats.lv. Сертификат будет действителен в течение 30 дней с момента выдачи.

В Национальной службе здравоохранения подчеркнули: сертификат не будет выдан, если вакцинация проходила в одной из стран Евросоюза или в стране, которая присоединилась к единой цифровой системе ЕС. В таких случаях лицо должно получать сертификат о вакцинации в стране, где оно привилось, и он будет годен к использованию и в Латвии.