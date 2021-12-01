Кейптаун, , 00:29 — REGNUM Число новых подтверждённых случаев заражения за сутки выросло в два раза в Южно-Африканской республике. Об этом 30 ноября сообщает национальный институт инфекционных заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние 24 часа в ЮАР зарегистрировано 4373 новых случая заражения коронавирусом, это в два раза превышает показатель, полученный сутками ранее, 29 ноября — 2273 случая заражения. Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии коронавируса составило 2 968 052.

При этом число тестирований на наличие коронавирусной инфекции также возросло в два раза. За последние сутки ПЦР-тест прошли 42 664 человека, сутками ранее число сдавших тест составило 21 302 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство заражений коронавирусом в ЮАР вызвано новым штаммом «Омикрон».

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