Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует встретиться с исполнительными директорами крупнейших ретейлеров и других компаний 29 ноября, чтобы найти варианты для доставки товаров на полки американских магазинов, так как сезон новогоднего шопинга омрачен появлением нового штамма «Омикрон», сообщает Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Байден, которому пришлось бороться с инфляцией в Штатах, принял меры для наращивания темпов работы цепочек поставок. Президент от партии демократов также начал расследование завышенных сборов за доставку и незаконного поведения рынков нефти и газа, поддерживающих высокие цены на топливо.

Байден планирует принять в Белом доме руководителей Best Buy, Food Lion, Samsung North America, Qurate Retail Group, Todos Supermarket, Etsy, Mattel и Kroger. Также с помощью видео-связи будут присутствовать представители Walmart и CVS Health.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байдензаверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шоппингу.

Ранее гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.