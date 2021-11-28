Кейптаун, , 13:07 — REGNUM Новая разновидность коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом 27 ноября рассказала медик из ЮАР, слова которой приводит газета Times of Israel.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», —заявила врач Рудо Матива.

При этом врач не стала уточнять, сколько заразившихся разновидностью «Омикрон» находится в медучреждении, которое она возглавляет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сомнения в опасности нового «Омикрон"-штамма коронавируса выразили британские медики.