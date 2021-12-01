Джакарта, , 13:25 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 1 декабря 2021 года в Индонезии зарегистрировано 4 256 687 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 307 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 104 964 человека.

В период с 30 ноября по 1 декабря от COVID-19 умерли 10 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 143 840 жителей.

В Индонезии зарегистрировано 7 883 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 1712300 доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.