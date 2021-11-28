Канберра, , 10:28 — REGNUM На территории Австралии выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон», который ранее был обнаружен в ЮАР. Об этом 28 ноября сообщает министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс на своей странице в соцсети Twitter.

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«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса может подтвердить, что срочное геномное тестирование, проведенное сегодня, показало, что двое иностранных путешественников заразились новым вариантом коронавируса B.1.1.529 «омикрон», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что оба выявленных носителей нового штамма 27 ноября прибыли в Сидней с юга Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австралии прекратили авиасообщение в девятью странами Южной Африки из-за угрозы распространения выявленной там новой разновидности коронавируса.