Прага, , 17:11 — REGNUM У жительницы Чехии, вернувшейся недавно из Египта, возможно, выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 27 ноября сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех на странице в соцсети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В лабораториях (Чехии) сейчас анализируют последовательность генома, — написал он. — Только так можно будет с уверенностью сказать, есть ли этот тип вируса в нашей стране или нет».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Чехии Адам Войтех сообщил, что с 25 октября на территории страны на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 ужесточен ряд связанных с пандемией ограничительных мер.

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