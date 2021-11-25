Бухарест, , 14:27 — REGNUM Официальный Бухарест не намерен ужесточать противоэпидемические меры, связанные с коронавирусом COVID-19 в Румынии. Об этом 25 ноября со ссылкой на Минздрав республики сообщило Румынское телевидение.

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По словам местных экспертов, в настоящее время ситуация с распространением заболевания находится под полным контролем региональных санитарных служб, и у страны есть все возможности, дабы эффективно ему противостоять.

«В Румынии проводится активная вакцинация населения, а общественные заведения, включая кафе, рестораны и кинотеатры, работают только с теми посетителями, кто имеет «Зеленый сертификат» (справку о прививках от COVID-19), — говорится в документе Минздрава. — На этом фоне в обозримом будущем следует ожидать снижения числа заболеваемости».

В то же время румынские медики в очередной раз призвали население страны в срочном порядке пройти вакцинацию.

По состоянию на 25 ноября общее число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 1,77 млн. человек. Из них скончались 55,617 пациентов.