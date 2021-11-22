Рига, , 18:28 — REGNUM Латвия приобрела ничтожное количество лекарств для лечения коронавируса, уделяя основное внимание и расходуя львиную часть средств на закупку вакцин. Об этом сообщил латвийский портал Nra. lv со ссылкой на данные Государственного агентства лекарственных средств.

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Хотя доля заболевших коронавирусом пациентов в Латвии необычайно высока и насчитывает десятки тысяч человек, лекарство моноклональных антител (препарат, используемый для лечения пациентов с Covid-19) закуплено государством лишь для лечения 100 пациентов.

В настоящее время в Евросоюзе зарегистрировано три препарата для лечения Covid-19: противовирусное лекарство ремдесивир, а также два препарата с моноклональными антителами — регданвимаб и комбинация кассиривимаба и имдевимаба.

Специалист по связям с общественностью агентства лекарственных средств Танита Тамме-Звейниеце признала, что в Латвии используются только два из них, причем для лечения пациентов в условиях стационара, в аптеке эти лекарства купить невозможно.

С начала пандемии всего зарегистрировано 3 940 случаев смерти пациентов с Covid-19, из них 680 — в ноябре. К исходу второй недели ноября 2021 года уровень смертности от Covid-19 в Латвии был почти в семь раз выше, чем в среднем в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны.