Амстердам, , 14:19 — REGNUM Запрет на полеты из ЮАР из-за выявленного в этой африканской стране нового штамма коронавируса вводят власти Нидерландов. Об этом 26 ноября сообщает Algemeen Dagblad со ссылкой на и.о. нидерландского министра здравоохранения Хуго де Йонге.

Самолет PublicDomainPictures

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Как уточнил глава минздрава Нидерландов, запрет вводится с 12:00 (14:00) мск 25 ноября и пассажиры рейсов, которые должны прибыть в нидерландские аэропорты из ЮАР до этого времени, будут направлены в карантин.

Также он указал, что нидерландские власти добавили ЮАР в список стран, в которых имеется высокий риск распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в карантинной гостинице Гонкога было выявлено два случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в ЮАР и Ботсване.