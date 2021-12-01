Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Соединенные Штаты ужесточат правила тестирования на COVID-19 для авиа путешественников на фоне того, как другие страны уже усилили пограничный контроль, стараясь остановить распространение нового штамма коронавируса под названием «Омикрон», сообщает 1 декабря Reuters.

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Случаи заражения штаммом «Омикрон» были зафиксированы уже на территории 20 стран. В общей сложности по состоянию на 30 ноября было выявлено 226 случаев заражения новым вариантом вируса

Белый дом еще не делал официального объявления по поводу новых ограничений, но ожидается, что они войдут в силу со 2 декабря. Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября на территории Южной Африки.

По данным специалистов, вирус имеет более 30 мутаций, которые указывают на его высокую трансмиссивность и возможную устойчивость к действующим вакцинам. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября признала новый штамм коронавируса «вызывающим обеспокоенность».