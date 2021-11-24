Лондон, , 20:44 — REGNUM Британские учёные заявили о появлении в Ботсване неизвестного ранее штамма коронавируса, который потенциально опаснее всех известных вариантов COVID-19, сообщает 24 ноября издание Daily Mail.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению издания, новый штамм, получивший обозначение B.1.1.529, опаснее всех других, включая «дельту», из-за самого большого числа мутаций.

Уточняется, что этот штамм содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к взаимодействию с вакцинами.

Кроме того, он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

По словам вирусолога Имперского колледжа Лондона Тома Пикока, комбинация мутаций у нового штамма B.1.1.529 просто «ужасающая».

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