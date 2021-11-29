Рига, , 15:13 — REGNUM Из числа зарегистрированных в Латвии с 18 октября по 17 ноября 2021 года безработных большинство не были вакцинированы от коронавируса COVID-19. Об этом сообщило Министерство экономики страны со ссылкой на собственные данные.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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За период последнего локдауна зарегистрировано 9 792 безработных, и из из числа привитых было только 4 560 (47%), не вакцинировано — 5 232 (53%).

Руководитель отдела аналитики Минэкономики Даце Зиле сообщила местному порталу LSM. lv, что заметна тенденция: удельный вес непривитых безработных выше среди бывших сотрудников госсектора, отрасли здравоохранения и социального ухода. Она объяснила это вероятностью того, что эти люди отказались выполнять требование об обязательной вакцинации и им пришлось уволиться.

Так, в госуправлении с начала локдауна безработными стали 1 221 человек — среди них привитых от коронавируса насчитывается лишь 29%. Из числа тех 62 900 латвийцев, что продолжают трудиться в госуправлении, в свою очередь, привито 99%.

Сходная картина в здравоохранении и социальном уходе, в сфере образования. Среди получивших статус безработного 396 работников системы образования привито лишь 32%. Но из этой отрасли, по словам Зиле, новых безработных — меньше всего.

При этом ожидается, что количество безработных из числа «отказников» от вакцинации станет еще выше. Причина — ужесточение ковид-ограничений.

Согласно решению правительства Латвии, с 15 ноября 2021 года все сотрудники муниципального и государственного сектора должны быть обязательно вакцинированы от Covid-19. С 15 декабря вакцинация станет обязательной уже для всех, кто трудится очно, независимо от сферы занятости.

Работодателям даны полномочия отстранить на срок до трех месяцев, а затем и уволить тех, у кого нет цифрового Covid-сертификата о вакцинации либо перенесенной коронавирусной инфекции, требуемого для выполнения служебных обязанностей.