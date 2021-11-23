Подгорица, , 11:49 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG) сообщил, что за последние 24 часа от коронавируса в Черногории умерли восемь человек, и в общей сложности было зарегистрировано 253 новых случая заражения.

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В лабораториях страны было обработано 1457 тестов, 253 показали положительный результат.

За сутки умерли восемь человек. Самому молодому пациенту был 71 год, самому старшему — 82 года.

С начала пандемии от ковида в Черногории умерли 2253 человек.